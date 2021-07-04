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Лукашенко поздравил американцев с Днем независимости

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Фото: Виктор Толочко / Sputnik/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 июля поздравил народ США с Днем независимости. Документ размещен в Telegram-канале «Пул Первого».

Он выразил убежденность, что «связи между представителями бизнеса и простыми гражданами неподвластны политической конъюнктуре и станут залогом доверительных и уважительных отношений».

Лукашенко напомнил, что народы Белоруссии и США «очень хорошо знают настоящую цену своего суверенитета, вместе сражались за него во время мировых войн прошлого века с оружием в руках и готовы защищать свою независимость во имя мира, стабильности и безоблачного будущего своих детей».

2 июля Лукашенко обвинил Украину и США в создании в стране сети «спящих» террористических ячеек, которые создавались с целью свержения власти. По его словам, ячейки маскировались под отряды самообороны, которые должны были в назначенный «день икс» совершить государственный переворот.

17 апреля Лукашенко заявил, что на него и его детей планировалось покушение, которое было одобрено властями США. ФСБ подтвердила информацию о покушении и попытке госпереворота в Белоруссии. В России были задержаны граждане республики Александр Федута и Юрий Зянкович, у которого также есть американский паспорт.

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