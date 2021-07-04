В Госдуме призвали Лукашенко не откладывать поездку в Крым

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко не стоит откладывать поездку в Крым, ему давно пора занять четкую позицию по статусу полуострова. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Мы всегда рады белорусскому народу. Это наши братья», — добавил он.

По словам Шеремета, Белоруссия может стать первой в Европе страной, которая «чтит демократические ценности и признает законное волеизъявление других народов». «Крым уже активно развивает экономические отношения с Белоруссией. Белорусская продукция широко представлена на полках крымских магазинов и любима крымчанами», — заключил депутат.

Накануне, 3 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти ждут Лукашенко в Крыму. Позже глава региона Сергей Аксенов выразил уверенность, что на полуострове белорусский лидер будет чувствовать себя как дом.