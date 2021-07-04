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Глава Крыма заявил о готовности принять Лукашенко на полуострове

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Сергей Аксенов
Сергей Аксенов
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове готовы и рады принять президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Когда наш президент и МИД согласуют визит белорусского лидера, мы будем рады принять Александра Григорьевича в Крыму. Белоруссия — самая близкая, братская для нас страна», — написал он.

Также Аксенов отметил, что представители белорусской общины Крыма вместе с крымчанами всех национальностей принимают активное участие в развитии полуострова.

Глава Крыма выразил уверенность, что на полуострове Лукашенко будет чувствовать себя как дома. «Как и все граждане братской страны, которые захотят посетить наш полуостров. Добро пожаловать», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет Лукашенко в Крыму.

2 июня Министерство иностранных дел Украины пригрозило Белоруссии немедленными санкциями в случае начала полетов в Крым. Первый замглавы МИД Эмине Джапарова сказала, что Киев «зафиксировал для себя» заявление Лукашенко о необходимости проработать вопрос об авиарейсах в Крым.

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