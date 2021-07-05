Британцы массово поехали в Россию ради лечения

Британцы, страдающие от рассеянного склероза, вынуждены массово уезжать в Россию и Мексику ради лечения. Об этом пишет The Mirror со ссылкой на представителей больных.

Трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) делают лишь в нескольких британских больницах, поэтому больные могут ждать своей очереди около года. Кроме того, для получения медицинских услуг они должны соответствовать некоторым критериям: например, проживать в том регионе, где есть соответствующие больницы.

Между тем процедура может продлить жизнь пациентов и облегчить их страдания. Чтобы получить нужные услуги, больные собирают деньги и в частном порядке уезжают в Россию или Мексику. В частности, на такой шаг решилась 42-летняя Джоселин Колверт (Joceline Colvert), которая собрала 40 тысяч фунтов и уехала в Москву — она не подошла по критериям и не попала в британскую клинику.

«Моя болезнь перестала прогрессировать. Я могу пройти курс физиотерапии и уже вижу некоторые улучшения. Это вселяет в меня надежду», — поделилась Джоселин в разговоре с The Mirror.

Рассеянный склероз — это заболевание центральной нервной системы, которое приводит к инвалидизации. В России с этим диагнозом живут около 200 тысяч человек. Главными признаками болезни считаются быстрая утомляемость, проблемы со зрением, шаткая походка, нарушение координации движений, потеря чувствительности. При отсутствии лечения через десять лет половина пациентов теряют работоспособность и не могут выполнять домашние дела, через 15 лет они перестают передвигаться самостоятельно, а через 25 лет и вовсе не способны ходить даже с поддержкой.