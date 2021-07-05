Мир
 
Последние новости
Описаны новые типичные симптомы «дельта»-варианта коронавируса
Российских пенсионеров задумали освободить от части налогов
Невероятная вежливость водителя автобуса в Москве растрогала пользователей сети 
Врач назвал четыре основных симптома заражения индийским штаммом коронавируса
Украинка покаталась на аттракционе в Египте и получила сотрясение мозга
Названы курорты Крыма с самой дешевой посуточной арендой жилья
В российской деревне вернули карточки 1990 года вместо денег
Джефф Безос перестал быть гендиректором Amazon
Известный телеведущий пришел на свадьбу и разгневал молодоженов
Новости партнеров
Прослушать новость

Турецкий генконсул в Санкт-Петербурге умер от коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Мехмет Ферхан Йорулмаз
Мехмет Ферхан Йорулмаз
Фото: @StPetersburgBK

Генеральный консул Турции в Санкт-Петербурге Мехмет Ферхан Йорулмаз умер от коронавируса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в турецком загранучреждении.

«Да, [он скончался] сегодня, от коронавируса», — рассказала сотрудница дипмиссии. О смерти генкосула также сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выразив соболезнования его семье.

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявили максимум смертей пациентов с COVID-19 — 100. Кроме того, в городе было зафиксировано 1828 новых случаев коронавируса — это максимальный ежесуточный прирост с 3 февраля 2021 года.

За последние 24 часа в России выявили 24 353 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число заражений с начала пандемии COVID-19 составило 5 635 294. Больше всего заражений зафиксировано в Москве — 6557.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Санкт-Петербурге выявили максимум смертей пациентов с COVID-19
В России выявили 24 353 новых случая коронавируса
Москва зафиксировала рекордное количество смертей от COVID-19