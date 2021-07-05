Турецкий генконсул в Санкт-Петербурге умер от коронавируса

Генеральный консул Турции в Санкт-Петербурге Мехмет Ферхан Йорулмаз умер от коронавируса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в турецком загранучреждении.

«Да, [он скончался] сегодня, от коронавируса», — рассказала сотрудница дипмиссии. О смерти генкосула также сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выразив соболезнования его семье.

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявили максимум смертей пациентов с COVID-19 — 100. Кроме того, в городе было зафиксировано 1828 новых случаев коронавируса — это максимальный ежесуточный прирост с 3 февраля 2021 года.

За последние 24 часа в России выявили 24 353 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число заражений с начала пандемии COVID-19 составило 5 635 294. Больше всего заражений зафиксировано в Москве — 6557.