Кириенко заявил об изменении политики и социальной сферы из-за пандемии

Пандемия коронавируса вызовет изменения в политике и социальной сфере во всем мире, считает первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. Его слова приводят «Известия».

Как считает политик, пандемия стала вызовом всему жизненному укладу современного общества, что непременно повлечет за собой изменения и в социальной сфере, и в политических процессах. Скорости изменения становятся такими, что это сказывается на традиционных подходах к этим процессам, добавил Кириенко.

«Здесь важнейший вклад вносит и развитие цифровой инфраструктуры, современного интернета, больших данных и совершенно иных возможностей для анализа происходящих социальных процессов», — отметил он.

Эти слова замглавы администрации президента произнес на открытии форума молодых политологов России «Дигория» в Сочи. Кириенко подчеркнул, что вызванные пандемией изменения дают «значимое окно возможности» для политологов, и обратил внимание, что для них сейчас «невероятно интересное время» в связи с предстоящими сентябрьскими выборами, среди которых будут выборы депутатов Госдумы.

