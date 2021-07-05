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На химзаводе в Таиланде прогремел мощный взрыв

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На химзаводе в пригороде Бангкока (Таиланд) прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в 03:20 по местному времени (23:20 мск). Пожарные не могли потушить огонь на месте происшествия на протяжении нескольких часов. Из-за этого им пришлось эвакуировать всех, кто живет в радиусе пяти километров от завода. Масштабы происшествия запечатлены на кадрах, опубликованных в Telegram-канале агентства.

Вскоре полиция сообщила, что опасается еще одного взрыва: на заводе находится большое количество химикатов — от 60 до 100 тонн. Отмечается, что их не могли вывезти в условиях продолжающегося пожара.

В июне на военном заводе «Слобода» в сербском городе Чачак произошло два взрыва. Несколько человек получили ранения.

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