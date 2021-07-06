В Великобритании началась «битва» за магазины

В Великобритании началась «битва» за сеть продовольственных магазинов Morrisons, желание купить которую за последнее время выражали сразу три конкурента, пишет Bloomberg.

5 июля заявление о намерении купить Morrisons сделала инвестиционная Apollo Global Management, основанная в 1990 году финансистом со скандальной репутацией Леоном Блэком. Сумма предложения не называется.

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Однако известно, что оно стало уже третьим за последние несколько недель. 3 июля Morrisons отклонила предложение инвестиционного консорциума во главе с Fortress Investment Group о покупке контрольного пакета акций за 6,3 миллиарда фунтов (8,7 миллиарда долларов).

Еще одним претендентом на покупку Morrison является инвесткомпания Clayton Dubilier&Rice. Ее предложение на 5,5 миллиарда фунтов тоже было отклонено Morrisons, однако в совокупности с другими создало спрос на акции ритейлера. За несколько дней в конце июня и начале июля они выросли в цене на 12 процентов.

Возможная покупка Morrisons, если она состоится, станет не первой на британском рынке ритейла за последние месяцы. В октябре 2020-го консорциум братьев-миллиардеров Цубера и Моссина Исса, а также инвесткомпании TDR Capital приобрел контрольный пакет торговой сети Asda, выиграв конкуренцию у американского гиганта Walmart.