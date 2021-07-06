Продажи крекеров в России обвалились из-за пандемии и ЗОЖ

Одна из старейших кондитерских фабрик в России — «Рот Фронт» — объявила об обвале продаж крекеров и галет. Это произошло на фоне пандемии коронавируса и массового увлечения ЗОЖ, сообщает РБК.
Например, среди брендов Eco Botanica, «Бодрость», «Карасики» продажи упали на 42 процента по сравнению с прошлым годом. Это даже больше, чем в секторе сладких подарков: из-за отмены массовых праздничных мероприятий такие товары купили на 36 процентов меньше.
Снижение продаж также подтвердил один из крупнейших в стране ретейлеров «Магнит». В разговоре с РБК представитель торговой сети подтвердил, что крекеры и галеты теперь пользуются меньшим спросом, однако уточнять на сколько именно упали продажи собеседник издания не стал.
С другой стороны, указал президент Гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, сухое печенье и крекеры часто закупают вооруженные силы и социальные учреждения. Например, в армии галеты входят в пайки, а в больницах печенье используют в качестве диетического питания. Резкое снижение продаж у одного из производителей могло быть связано с тем, что «Рот Фронт» не выиграл гостендер, считает Кацнельсон.
В начале 2021 года стало известно, что из-за введения масочного режима и социальной дистанции между людьми рухнули продажи мятных жвачек и леденцов для свежего дыхания. Согласно отчетности компании Hershey за последний квартал прошлого года, продажи жвачек и леденцов упали на 20 процентов из-за того, что люди стали носить маски. Хотя общие продажи Hershey выросли на 5 процентов, но в этом заслуга выпечки и соленых закусок.