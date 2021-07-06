Мужчина посчитал известную актрису своей матерью и разукрасил ее дом

Строящийся дом известной колумбийско-американской актрисы Софии Вергары и ее супруга актера Джо Манганьелло пострадал от рук вандала. Мужчина посчитал артистку своей матерью и разукрасил фасад постройки на ее участке, сообщает TMZ со ссылкой на источники.

Инцидент произошел рано утром в понедельник, 7 июня, когда супругов не было дома. По данным полиции, мужчина оказался на участке Вергары в Лос-Анджелесе и разрисовал оранжевой краской стену строящегося дома. Таким образом злоумышленник хотел оставить послание для актрисы.

Вскоре полиция арестовала мужчину, на данный момент неизвестно, какие обвинения ему предъявят. По данным источников издания, причиненный им ущерб оценили более чем в 100 тысяч долларов (более 7,4 миллиона рублей). Представители пары пока не прокомментировали произошедшее.

В марте 2021 года другой мужчина пробрался на участок американской супермодели Кендалл Дженнер в калифорнийском городе Беверли-Хиллз. Он стучал в окна, выкрикивая имя знаменитости, а после искупался в бассейне. Вскоре его задержала охрана. После инцидента Дженнер оказалась напугана и приняла решение переехать.