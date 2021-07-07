Назван худший паспорт в мире

Компания Henley&Partners составила рейтинг паспортов всех стран мира. Худшим признан документ гражданина Афганистана. Авторы исследования выявили, что фактическая ценность паспортов сильно снизилась из-за ограничений в период пандемии коронавируса.

Специалисты определили индекс 199 различных паспортов мира, сравнив безвизовый доступ к 227 направлениям путешествий. За каждый пункт назначения, куда не требовалась виза, или ее можно оформить по прибытии, паспорту присваивали один балл. По суммарной оценке за третий квартал 2021 года государства расположили в рейтинге национальных документов.

Аутсайдерами стали Афганистан и Ирак: гражданам этих государств доступны для посещения 26 и 28 стран соответственно. Наибольшее количество преимуществ выявили у владельцев паспортов Японии (безвизовый режим или возможность получить визу в 193 страны), Сингапура (доступ к 192 странам). Новая Зеландия, США, Бельгия и Великобритания делят седьмое место в рейтинге — граждане этих государств потенциально способны посетить 187 стран. Российский паспорт сохранил свои позиции, оставаясь с января 2020 года на 51 строчке в списке.

Как заявил журналистам Bloomberg председатель Henley&Partners Кристиан Келин, фактически из-за запретов на путешествия в пандемию COVID-19 владельцы паспортов Великобритании могут посетить только около 60 государств, примерно столько же, сколько и граждане Узбекистана. А преимущества владельцев паспортов США аналогичны тем, которыми наделен уроженец бедной страны Руанды в Восточной Африке. Келин добавил, что международная мобильность будет серьезна затруднена весь 2021 год.

В условиях ковидных ограничений жители всего мира вынуждены чаще путешествовать по внутренним направлениям. Как в начале июля 2021 года выяснили представители онлайн-сервиса OneTwoTrip, самыми культурными местами в стране россияне считают Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Еще восемь процентов опрошенных назвали познавательными поездки в Калининград. Бюджетнее всего летом 2021 года можно отдохнуть в городах Золотого кольца России.

