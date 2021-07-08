Российский врач дал совет заразившимся коронавирусом аллергикам

Заразившимся коронавирусом аллергикам не стоит прекращать базисную терапию основного заболевания, а может быть, даже необходимо усилить ее, посоветовавшись с врачом. Такой совет дал заслуженный работник здравоохранения России, доктор медицинских наук, профессор Юрий Мизерницкий. Его слова приводит РИА Новости.

При этом, врач отметил, что вакцинироваться в стадии обострения хронических болезней противопоказано. Прививаться стоит лишь при стойкой ремиссии и только после консультации врача.

«Если все же принято решение в пользу прививки, то аллергикам будет уместно порекомендовать усилить на несколько дней до и после вакцинации базисную терапию или профилактически попринимать противоаллергический препарат», — пояснил медик.

Всемирный день борьбы с аллергией (World Allergy Day) отмечается 8 июля.

Ранее врачи рассказали, как отличить сезонную аллергию от коронавируса. Проявления насморка и чиханья отличают аллергические реакции, а повышение температуры является поводом сдать анализы на COVID-19.

