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В Совфеде ответили на призыв Франции не признавать вакцины от COVID-19 из России

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Фото: Алексей Мальгавко / Reuters

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление госсекретаря при французском МИД Клемана Бона, призвавшего страны Евросоюза не признавать вакцины от коронавируса, разработанные в России и Китае. Сенатор в беседе с «Лентой.ру» заявил, что подобные действия — это недобросовестная конкуренция с античеловеческим содержанием.

«Это желание снова в чем-то ущемить и ограничить Россию и Китай. Решение не продиктовано истинным беспокойством за здоровье собственного населения. Оно продиктовано желанием не допустить на территорию Евросоюза вакцин, которые себя хорошо зарекомендовали и в странах, которые их произвели, и в странах, которые их использовали. Это элемент ну очень недобросовестной конкуренции, причем с таким, скажем так, античеловеческим содержанием. То есть для них на первом месте не здоровье населения, а опять какие-то политические антироссийские и антикитайские проекты», — отметил Цеков.

20 мая стало известно, что Европа одобрила въезд на свою территорию для привитых туристов. Речь идет об одобренных Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) препаратах. Российские вакцины в этот список не входят. В связи с этим россиянам порекомендовали подождать или поехать в те страны, которые ждут туристов из России.

На данный момент в странах Евросоюза официально одобрены четыре вакцины. Это препараты производства Johnson & Johnson, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna.

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