Стала известна судьба попавших на изоляцию на Кубе российских туристов

Только четыре российских туриста из 192, прилетевших на Кубу, остались на изоляции. У них подтвердили заражение коронавирусом после повторного ПЦР-тестирования. Их судьбу раскрыла глава Ростуризма Зарина Догузова. Ее слова приводит Интерфакс.

5 июля стало известно, что российских туристов на Кубе массово изолировали из-за положительных анализов на COVID-19. На тот момент более 150 россиян получили положительные тесты на коронавирус.

Глава Ростуризма подчеркнула, что важно не допустить подобных инцидентов в будущем. Ведомство следит за сложившейся ситуацией, находится на связи с туроператорами и страховыми компаниями.

7 июля несколько российских турфирм зафиксировали резкий скачок аннулирований поездок на Кубу. Ситуацию связывали с инцидентом с россиянами, которых закрыли на Кубе на карантин несмотря на сертификаты о вакцинации и отрицательные ПЦР-тесты, сделанные перед вылетом. На следующий день эксперты массовую аннуляцию опровергли.

