Россияне начали повально отказываться от поездок на Кубу

Несколько российских турфирм зафиксировали резкий скачок аннулирований поездок на Кубу. Об этом сообщают эксперты Ассоциации туроператоров России на своем сайте.

Отмечается, что из-за недавнего инцидента с россиянами, которых закрыли на Кубе на карантин несмотря на сертификаты о вакцинации и отрицательные ПЦР-тесты, сделанные перед вылетом, туристы начали повально отказываться от поездок на курорт. Так, информацию об отмене путевок экспертам портала подтвердили несколько туроператоров.

Другие турфирмы отметили общее снижение спроса по данному направлению, которое связали с ростом цен на перелет и открытием для россиян других зарубежных стран, а также возросшее число вопросов от отдыхающих.

«Туристы переживают, что их отдых может не оправдать ожидания. Самые популярные вопросы от коллег: "Как думаете, наведут порядок с тестами?"» — сообщил директор одной из туркомпаний.

Ранее, 6 июля, сообщалось, что застрявшие на Кубе россияне получили отрицательные результаты тестов на коронавирус. Отмечалось, что десятки туристов, которые до этого были помещены на изоляцию по прилете в страну, повторно сдали ПЦР-тесты — у большинства анализы оказались отрицательными. Путешественников освободили из-под карантина, теперь они планируют продолжить отдых на острове.

