Для школьников Находки создадут курсы по краеведенью

Приморская молодежная общественная организация «КЛИО» совместно с центром «Инновации Находки» создадут для местных школьников курсы уроков и семинаров по краеведенью. Об этом сообщает «Восток-Медиа».

В проекте примут участие ученые, педагоги, краеведы и специалисты медиасферы региона. Кроме того, к работе приглашаются и сами учащиеся — все уроки и семинары будут размещаться на сайте и на YouTube-канале «Древние цивилизации Приморья».

Создание курсов начнется с образовательной лекции, которая пройдет с 16 по 18 июля на базе Музейно-выставочного центра в Находке. На мероприятии будут выступать руководители специализированных клубов, преподаватели профильных предметов, кружков и различных объединений.

Проект «Древние цивилизации Приморья» был запущен 1 июля в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020–2027 годы.

Ранее в июле в Приморском крае спасли истощенного полуторагодовалого медвежонка, который сам вышел к людям и залез на пограничную заставу. Отмечалось, что его забрали сотрудники Центра спасения животных «Тигр».

