Белоруссия рассказала о системных нарушениях прав человека на Западе

Белоруссия рассказала про обнаружение доказательств системных нарушений прав человека в западных странах. С таким заявлением на полях ООН выступила начальник главного управления многосторонней дипломатии Министерства иностранных дел Белоруссии (МИД) Ирина Величко, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

По ее словам, в докладе МИДа Белоруссии «Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека в отдельных странах мира» представлены неопровержимые факты несоблюдения прав и свобод европейских граждан. Эти нарушения многочисленны и носят системный характер, отметила Величко.

В этой связи она призвала западные страны предпринять меры по решению внутренних проблем с нарушением прав человека, а уже потом обращать внимание на ситуацию в других государствах. Дипломат также добавила, что само понятие «права человека» должно служить источником устойчивого развития обществ, а не инструментом для давления и конфронтаций.

Также белорусская сторона обратила внимание на необходимость независимого мониторингового процесса со стороны международного сообщества для контроля за соблюдением исполнения странами основных соглашений по правам человека.

Ранее в ООН заявили, что политика президента Белоруссии Александра Лукашенко все сильнее напоминает методы тоталитарных государств. Там привели в пример инцидент с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске, после которой задержали основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.