Эксперт оценил последствия непрерывной работы кондиционера

Непрерывная работа не является проблемой — кондиционер может работать без отдыха, сообщил руководитель направления Дивизиона «Системы кондиционирования воздуха» ТПХ «Русклимат» Алексей Петров в беседе с радио Sputnik.

«В жаркую погоду кондиционер работает с большей интенсивностью, но это влияет только на количество часов эксплуатации и на расход электроэнергии», — пояснил эксперт. Он отметил, что современные кондиционеры рассчитаны на температуру до 43 градусов тепла, поэтому аномальные плюс 34 в Москве для них не помеха даже при непрерывной работе.

По его словам, чаще всего кондиционеры ломаются в первый год после установки. «Причины – заводской брак или некачественный монтаж трубопровода хладагента, который приводит к утечке фреона. Если сам прибор исправен и установлен правильно, то он прослужит 10-20 лет», — сказал Петров.

Эксперт посоветовал следить за состоянием кондиционера и регулярно проводить техобслуживание.

Ранее исполнительный директор Sibling Михаил Шкляр рассказал, как охладить помещение в жару. По его словам важно правильно его проветривать. Он объяснил, что наиболее прохладно на улице между четырьмя и семью часами утра, поэтому можно открывать окна около десяти вечера и закрывать их перед уходом на работу. Также можно оставить перед вентилятором несколько емкостей с водой или льдом.

