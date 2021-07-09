Таджикские пограничники задержали киргизского военного

Таджикские пограничники задержали военнослужащего Киргизии. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщает 24.kg.

В Пограничной службе Киргизии заявили, что военный был задержан накануне во время перестрелки в районе перевала Чашмагильдан. Его увели на территорию Таджикистана. Представители пограничных служб двух стран ведут переговоры по поводу инцидента.

Ранее Государственный комитет национальной безопасности Киргизии сообщил, что в результате перестрелки погиб 27-летний пограничник республики. Убитые и раненые есть и с таджикской стороны, утверждают в ГКНБ.

8 июля Пограничная служба Киргизии заявила, что на ее конный наряд внезапно напали таджикские пограничники, после чего началась перестрелка. В Госкомитете нацбезопасности Таджикистана сказали, что четверо киргизских пограничников незаконно пересекли границу, чтобы угнать лошадей, начали стрельбу и были ранены ответными выстрелами.

В конце апреля на границе двух республик случилась перестрелка, которая переросла в полномасштабные бои. Причиной послужил давний территориальный спор из-за водораспределительного пункта. Погибли десятки людей, сотни пострадали. Стороны обвинили друг друга в провокации.