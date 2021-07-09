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Губернатор Подмосковья оценил вероятность введения новых ограничений по COVID-19

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Фото: Pixabay

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире «Россия 1» оценил вероятность введения новых ограничений по коронавирусу в регионе. Интервью опубликовано на сайте телеканала.

«Ограничений мы с такой вакцинацией точно избежим. Главное, чтобы этот злосчастный коронавирус дальше не мутировал. Мы, конечно, просим людей находиться в масках и соблюдать все стандарты безопасности в общественном транспорте. Я вижу активную выписку у нас на этой неделе. У нас ситуация стабилизировалась», — отметил глава Московской области.

Воробьев напомнил, что это, тем не менее, не повод недооценивать угрозу и призвал отнестиcь к COVID-19 серьезно, защитить себя и близких. Губернатор добавил, что при сохранении сегодняшних темпов вакцинации есть большая вероятность, что с 1 сентября учащиеся будут посещать школы в обычном режиме, а взрослые смогут спокойно ходить на работу.

Ранее глава региона спрогнозировал сроки достижения коллективного иммунитета в Подмосковье. По его словам, это произойдет до конца текущего месяца. Вакцинацию ежедневно проходят 50 тысяч жителей.

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