В Госдуме назвали помеху для развития российской экономики

Серьезной помехой для развития российской экономики является тотальная коррупция, в большинстве государств это явление тоже существует, однако не в таких масштабах как в нашей стране. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Сергей Калашников, сообщает в субботу, 10 июля, URA.RU.

«Да, воруют потихоньку везде, но так, что этого не видно на экономических показателях», — отметил парламентарий.

В мире есть проверенные рецепты успешной борьбы с данным явлением, сказал депутат, добавив, что им следуют многие страны, которые благодаря этому становятся мировыми лидерами. В качестве примера он привел Южную Корею, Сингапур, Малайзию, Индонезию и европейские государства.

«Мы почему-то не хотим учитывать этот опыт. Считаем, что он нам не подходит. И он нам, конечно, не подходит при такой системе коррупции», — считает депутат.

В январе 2019 года тогдашний глава «Роснано» и бывший вице-премьер Анатолий Чубайс заявил, что коррупцию в России не получится обуздать только за счет цифровизации экономики. Так он прокомментировал заявление главы Сбербанка Германа Грефа, назвавшего цифровизацию экономики главным условием победы над этим явлением в стране.