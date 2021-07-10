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В России пилот отказался брать на борт летевшую на срочную операцию девочку

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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Якутии пилот регионального авиарейса из-за перегруза отказался брать на борт 8-летнюю девочку из села Томтор, которая получила открытый перелом руки на детской площадке и нуждалась в срочной операции. Об этом в субботу, 10 июля, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Отмечается, что рейсы в Якутск осуществляются раз в неделю, в день инцидента туда как раз отправлялся самолет, на который уже не было билетов. Командир воздушного судна отказался брать девочку, в результате ей пришлось сутки добираться до пункта назначения на автомобиле.

«Эта дорога была мучением. Ехали в жутких условиях, была жара под 30 градусов, пыль, тряска. При этом ребенок испытывал сильную боль, несмотря на обезболивающие», — рассказала мать девочки.

В пресс-службе региональной администрации заявили, что в авиакомпании «Полярные авиалинии», которая выполняла рейс, сейчас служебное расследование.

В апреле сообщалось, что водитель маршрутного такси в Подмосковье назвал севшую в салон школьницу проституткой и высадил ее, вернув деньги за проезд.

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