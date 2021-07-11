Россиянам ограничили доступ на пляжи Сочи

В связи с сохранением рисков распространения новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзор ограничил посещение пляжей Сочи, которые принадлежат санаторно-курортным учреждениям, до 1 марта 2022 года. Об этом пишет «Российская газета».

Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма Михаил Данилов пояснил, что таким образом было решено усилить комплексные меры защиты санаториев, которые и так остаются самыми защищенными из средств размещения.

В воскресенье, 11 июля, в Telegram-канале «Элита общества» появились снимки с изображением ворот пляжа санатория «Металлург» в Сочи. На них было вывешено постановление главы Роспотребнадзора, в котором значится: «Доступ на лечебный пляж в указанный период для лиц, не являющихся получателями услуг или работниками санаторно-курортных организаций, должен быть ограничен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации».

В документе уточняется, что туристы, проживающие в санатории, могут отдыхать на пляже. Порядок и условия посещения определяется руководством санаторно-курортной организации.

Ранее российские туристы, отдыхающие в Сочи, рассказали о горящих свалках на пляжах. По словам путешественников, после обрушившихся на город ливней и подтоплений на берег вынесло большое количество мусора, который не вывозится, а сжигается на месте.