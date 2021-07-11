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Кириенко рассказал о ключевых принципах успешного управления

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Сергей Кириенко
Сергей Кириенко
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко принял участие в работе арт-кластера «Таврида» в Крыму. Об этом сообщается в пресс-релизе мероприятия, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В частности, Кириенко выступил перед участниками образовательного заезда «Артполяна» с лекцией «Спираль культур».

Так, в ходе выступления он рассказал о десяти ключевых принципах успешного управления, подчеркнул, что любая управленческая проблема содержит в себе решение, а также заявил, что один из самых важных навыков руководителя — способность постоянно учиться и гибко реагировать на изменения.

«Окружающий нас мир не стационарен, он постоянно меняется. Вывод из этого — стоять на месте невозможно. Выигрывает тот, кто меняется быстрее мира. Важно быстро учиться. Умение учиться — это, наверное, самое важное, что можно вынести из стен школы или института», — заключил Кириенко.

Арт-кластер «Таврида» — платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях и отраслях культуры и искусства. С 5 по 13 июля там проходит образовательный заезд «Артполяна», который объединил арт-школу эффективного управления театральными и концертными площадками и театральное направление Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters 2021.

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