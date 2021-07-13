Сменщик Авакова назвал жертвой свое согласие стать министром

Депутат Верховной Рады Украины Денис Монастырский, который может сменить Арсена Авакова на посту главы МВД, назвал жертвой свое согласие стать министром внутренних дел. Его выступление перед журналистами опубликовано в Telegram-канале «Политика Страны».

Монастырский заявил, что принял самое сложное решение в своей жизни. «Я понимаю, на какую жертву я иду как человек, как личность, как политик. Но я сделал свой выбор и буду претендовать на эту должность», — сказал он.

Депутат добавил, что Верховная Рада проголосует за отставку Авакова 15 июля. На следующий день комитет по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит кандидатуру Монастырского.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуги народа» предложил на должность главы МВД Монастырского. Депутаты поддержали этот выбор. Монастырский возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

