Чеченцы устроили стрельбу на улицах Одессы и попали на видео

В Одессе ввели план «Перехват» из-за чеченцев, стрелявших в воздух и устроивших дрифт

В центре Одессы группа чеченцев устроила стрельбу посреди улицы. Произошедшее попало на видео, ролик и детали случившегося опубликовало «Depo.Одесса».

На размещенных в сети кадрах видно, как неизвестный выходит из автомобиля и начинает стрелять в воздух. Отмечается, что ролик был снят около села Фонтанка. Известно, что чеченцы также перекрыли движение в районе инцидента и устроили дрифт.

В пресс-службе главного управления Национальной полиции по области подтвердили факт произошедшего и сообщили, что таким образом приезжие, вероятно, праздновали свадьбу.

В ведомстве подчеркнули, что на место уже выехала следственно-оперативная группа, а для задержания автомобиля введен план «Перехват».