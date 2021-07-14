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Китайские корабли вторглись в акваторию Японии у спорных островов

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Фото: Ruairidh Villar / Reuters
Китайские корабли вторглись в территориальные воды Японии у спорных островов Сенкаку

Четыре китайских корабля зашли в акваторию Японии у спорных островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао). Об этом сообщает агентство «Киодо».

Агентство отмечает, что в этом году суда из КНР вторгаются в территориальные воды в этом районе уже 30-й раз. Один из кораблей оснащен похожим на пушку устройством, говорится в сообщении.

В январе глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с министром обороны Японии Нобуо Киши заявил о готовности США оборонять спорные острова Сенкаку, на которые также претендует Китай.

Территориальный спор из-за островов Сенкаку, возле которых обнаружены залежи нефти, ведется между Токио и Пекином с конца 1960-х годов. Под административным контролем Японии они находятся с 1972 года.

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