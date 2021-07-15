Егор Крид пообещал отправить сообщение каждому послушавшему его альбом

Российский исполнитель Егор Крид пообещал отправить голосовое сообщение каждому пользователю «ВКонтакте», послушавшему его новый рэп-альбом PUSSY BOY. Об этом в четверг, 15 июля, сообщили в пресс-службе социальной сети.

Артист также сделает подарок пользователям соцсети. Кроме того, у них появится возможность установить эксклюзивный эмодзи-статус.

Премьера нового альбома состоится 16 июля. В этот же день, как отметили представители соцсети, исполнитель начнет связываться с поклонниками и отправлять им голосовые сообщения. В них он расскажет больше о процессе записи песен.

В соцсети добавили, что артист в течение недели — с 16 по 23 июля — ответит всем пользователям «ВКонтакте», услышавшим его новые треки.

PUSSY BOY — четвертая работа в дискографии исполнителя, а также второй альбом на лейбле Warner Music Russia. В него вошли десять песен Егора Крида. Певец работал над созданием половины треков из нового альбома совместно с остальными исполнителями: OG Buda, MAYOT, blago white, Гуф и SODA LUV.

Ранее данные опроса ВЦИОМ показали, что наиболее популярными социальными сетями на территории России являются «ВКонтакте» (48 процентов), Instagram (39 процентов), и YouTube (34 процента). В первую пятерку также вошли «Одноклассники» (32 процента) и TikTok (17 процентов).