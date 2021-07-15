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В Минобороны прокомментировали проблему с QR-кодами для военных

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
В Минобороны заявили о поиске решения проблемы с QR-кодами для военных

В министерстве обороны заявили о поиске решения проблемы у российских военных с доступом к QR-кодам, которые нужны для посещения ресторанов в некоторых регионах страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В разрешении ситуации участвует Главное военно-медицинское управление Минобороны и Департамент информационных технологий мэрии Москвы (ДИТ). Отмечается, что на данный момент российские военные, которые вакцинировались от коронавируса, могут получить QR-коды на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Кроме того в пресс-службе уточнили, что проводится поиск решения проблемы с доступом к QR-кодам через единый портал государственных и муниципальных услуг у военных, которые служат в других регионах страны.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Министерства обороны столкнулись с проблемами в получении QR-кодов, необходимых для посещения кафе и ресторанов в некоторых регионах России. Подобные трудности касаются только военных, так как гражданские служащие Минобороны с такой проблемой не сталкивались.

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