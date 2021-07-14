Известный ресторатор осудил татуировки с QR-кодами для прохода в заведения

Ресторатор и омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Сергей Миронов осудил тату с QR-кодами

Основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» и омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов осудил идею о татуировках с QR-кодом. Его слова приводит РИА Новости.

Известный ресторатор заявил, что негативно относится к временным татуировкам с QR-кодом, которые предложили использовать для прохода в заведения общепита специалисты сервиса доставки еды Delivery Club и работники интернет-магазина Everink Tattoo.

«В концлагерях на людях писали номера. Вы хотите сделать что-то похожее?» — пояснил свою позицию Миронов. По мнению омбудсмена, такие акции никак не ускорят процесс вакцинации в России.

Ранее стало известно, что москвичи, которые вакцинировались от коронавируса или переболели им в течение последнего полугода, получат возможность проходить в предприятия общепита с помощью временной татуировки с изображением их QR-кода. Новую опцию запустил сервис Delivery Club в сотрудничестве с интернет-магазином Everink Tattoo.

Новые ограничения по COVID-19 начали действовать в Москве с 28 июня. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Теперь вход в рестораны осуществляется только по QR-коду, подтверждающему вакцинацию от коронавируса. Горожане могут получить его после получения обоих компонентов прививки на сайте госуслуг, при этом бумажные справки принимать не будут.