Названа стоимость телевизора-рулона от LG

Телевизор с рулонной матрицей от LG оценили в 100 тысяч долларов

Телевизор с рулонной матрицей от LG появился в продаже в США. Об этом сообщает издание The Verge.

Представители корейской компании на североамериканском рынке назвали стоимость OLED-телевизора. Модель будет доступна по цене в 100 тысяч долларов или около 7,4 миллиона рублей. Предзаказ на LG Signature OLED TV R откроется в августе, однако устройство можно добавить в корзину уже сейчас.

Модель получила 65-дюймовый гибкий OLED-экран разрешением 4K, который сворачивается в специальную подставку. Девайс поддерживает 4K-игры с частотой 120 кадров в секунду, имеет акустическую систему Dolby Vision, автоматический режим с низкой задержкой сигнала, четыре порта HDMI 2.1.

LG Signature OLED TV R был представлен осенью 2020 года. По словам производителя, процесс сворачивания и разворачивания панели телевизора занимает около 15 секунд. Гибкий дисплей рассчитан на 50 тысяч циклов или 13 лет использования, если включать и выключать прибор до 10 раз в день.

О разработке концептуального телевизора от LG было известно еще в 2018 году. Прототип аппарата был представлен на выставке Consumer Electronics Show (CES), которая состоялась в январе 2019 года.