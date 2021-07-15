Аэропорт Шереметьево вернулся к работе после ливня

Аэропорт Шереметьево вернулся к работе в штатном режиме после ливня

Московский аэропорт Шереметьево вернулся к работе в штатном режиме, последствия непогоды устраняются. Об этом «Интерфаксу» сообщила директор по связям с общественностью авиагавани Анна Захаренкова.

Собеседница агентства отметила, что службы аэропорта в оперативном режиме ликвидируют последствия интенсивного ливня, в результате которого оказались затоплены некоторые участки территории аэродрома. По ее словам, проводимые работы не влияют на работу терминалов авиагавани и обслуживание пассажиров.

Захаренкова объяснила, что введенные ранее временные ограничения на обслуживание вылетающих воздушных судов были обусловлены мерами безопасности пассажиров.

«Решение о прилете и вылете принимались непосредственно командирами воздушных судов, действующими исключительно в целях безопасности пассажиров», — добавила она.

Ранее, 15 июля, из-за сильного ливня были затоплены взлетно-посадочные полосы аэропорта и зона около терминалов.

