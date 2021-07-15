США эвакуируют запросивших американскую визу афганцев

Американские военные эвакуируют жителей Афганистана, запросивших иммиграционные визы в США. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ее слова передает Reuters.

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Афганцев начнут перевозить в безопасные места в конце июля. В первую очередь из страны вывезут граждан, которые сотрудничали с правительством США. В Афганистане им угрожают репрессиями из-за содействия Вашингтону.

«Это смелые люди. Мы хотим доказать, что признаем и ценим ту роль, которую они сыграли для страны в течение последних нескольких лет», — отметила Псаки. Она отказалась предоставлять информацию о количестве попавших под эвакуацию афганцев из соображений безопасности. При этом анонимный источник заявил Reuters, что в первую волну вывоза граждан включат около 2,5 тысячи человек. Предполагается, что их разместят на военных объектах в США до получения виз.

Военная обстановка в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. 8 июля президент США Джо Байден сообщил, что американская армия окончательно покинет страну до 31 августа. При этом американские военные сохранят возможности для ударов с больших дистанций по Афганистану в случае необходимости.