Мир
 
Последние новости
Российские истребители сопроводили бомбардировщики США над Беринговым морем
На Украине испортили 10 тысяч доз вакцины Pfizer
F-15E ВВС США заискрился
Мужчина нашел на улице конверт с крупной денежной суммой и вернул его владельцам
Российский пенсионер выиграл полмиллиарда рублей в лотерею
Американский офицер рассказал об опасном положении Украины
Москвичей предупредили о граде и грозах 
Россия начала закупать сахар за рубежом
Застрявшая вверх ногами между двумя зданиями голая женщина удивила спасателей
Новости партнеров
Прослушать новость

США эвакуируют запросивших американскую визу афганцев

Перейти в «Мою Ленту»
Джен Псаки
Джен Псаки
Фото: Стрингер / РИА Новости
Военные США начнут эвакуировать запросивших американскую визу афганцев в конце июля

Американские военные эвакуируют жителей Афганистана, запросивших иммиграционные визы в США. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ее слова передает Reuters.

Афганцев начнут перевозить в безопасные места в конце июля. В первую очередь из страны вывезут граждан, которые сотрудничали с правительством США. В Афганистане им угрожают репрессиями из-за содействия Вашингтону.

«Это смелые люди. Мы хотим доказать, что признаем и ценим ту роль, которую они сыграли для страны в течение последних нескольких лет», — отметила Псаки. Она отказалась предоставлять информацию о количестве попавших под эвакуацию афганцев из соображений безопасности. При этом анонимный источник заявил Reuters, что в первую волну вывоза граждан включат около 2,5 тысячи человек. Предполагается, что их разместят на военных объектах в США до получения виз.

Военная обстановка в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. 8 июля президент США Джо Байден сообщил, что американская армия окончательно покинет страну до 31 августа. При этом американские военные сохранят возможности для ударов с больших дистанций по Афганистану в случае необходимости.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия призвала пустить «Талибан» в афганское правительство
Талибы захватили штаб-квартиру полиции Кандагара
Захарова прокомментировала цитатой Жванецкого решение США об эвакуации афганцев