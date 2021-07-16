В России свернут программу льготного автокредитования

Правительство России решило свернуть программу льготного автокредитования. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«Чиновники отозвали выделенные банкам лимиты финансирования», — сообщил собеседник издания. Также указывается, что изначально запуск программы планировали приурочить к выборам в Госдуму, однако в Минпромторге уже в июне-июле признавали, что авторынок и так перегрет.

В результате было принято решение отказаться от программы из-за дефицита машин. Источники в автоконцернах назвали это решение ожидаемым и удивились только тому, что чиновники вообще анонсировали эту программу.

В апреле сообщалось, что правительство выделит дополнительно пять миллиардов рублей на льготное автокредитование. Как рассказали источники «Коммерсанта», программа льготного автокредитования, в рамках которой компенсируется десять процентов от авансового платежа за машину стоимостью до 1,5 миллионов рублей, может перезапуститься в течение месяца. Информацию об этом подтвердили и в банках.