Гитлера лишили звания почетного гражданина немецкого города

Совет депутатов немецкого города Бабенхаузен в земле Гессен принял единогласное решение лишить диктатора Третьего рейха Адольфа Гитлера звания почетного гражданина. Об этом рассказало издание Bild.

Решение было принято спустя 76 лет после смерти нацистского лидера. Bild уточнил, что этот шаг стал частью борьбы города со своим тоталитарным прошлым. Член городского совета Инго Рорассер (Ingo Rohrwasser) заявил, что «это сигнал против правых, против нетерпимости и расизма».

Гитлер стал почетным гражданином Бабенхаузена в апреле 1933 года, в январе того же года он был избран рейхсканцлером Германии. В 1934 году Гитлер провозгласил себя фюрером Третьего рейха, а в 1939-м гитлеровские войска вторглись в Польшу, развязав Вторую мировую войну. Адольф Гитлер погиб 30 апреля 1945 года, в конце войны, совершив самоубийство, когда союзники штурмовали Берлин.

1 июля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий демонстрировать и распространять изображения нацистских преступников, а также нацистскую символику и атрибутику.

