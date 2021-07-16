В Кремле назвали нереалистичным отказ от угольной генерации энергии в России

Отказ от угольной генерации энергии в России понятен как долгосрочная цель, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс». Однако сейчас это сделать нереалистично, подчеркнул представитель Кремля.

«Сейчас это невозможно, сейчас невозможно об этом говорить в целом, но, конечно, как какой-то долгосрочный ориентир, это понятно. Но в настоящее время было бы нереалистично говорить о каком-то отказе», — отметил Песков. При этом сокращение генерации, безусловно, возможно, и в среднесрочной перспективе страна к этому стремится, добавил он.

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Долгосрочные же перспективы отказа от угольной генерации будут зависеть от поиска альтернативных источников. «У нас есть особенности климатические, мы живем в стране, где большая часть территорий находится в условиях вечной мерзлоты. Генерация нам нужна для того, чтобы греться», — заметил Песков.

Песков объяснил, что вопросы, связанные с использованием угольных электростанций, также обсуждались в ходе визита спецпредставителя президента США по климату Джона Керри в Россию. При этом глава российского государства Владимир Путин в ходе своей беседы с Керри отметил, что страна многое делает для выполнения обязательств в рамках Парижской конвенции, уточнил представитель Кремля.

12 июля Джон Керри в Москве провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Глава российского ведомства подчеркнул, что считает визит американского представителя важным и позитивным сигналом для снятия международной напряженности и дальнейшего развития отношений между странами.

Владимир Путин говорил с Керри по телефону 14 июля. В Кремле уточняли, что собеседник информировал президента о прошедших встречах с российскими коллегами, где обсуждались вопросы международной климатической повестки. По сведениям американского Госдепартамента, президент России и спецпредставитель США подчеркнули подчеркнули необходимость совместной работы Москвы и Вашингтона для решения целого ряда климатических проблем.