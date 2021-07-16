Минобороны России прокомментировало кибератаку на свой сайт

DDoS-атака на сайт Минобороны России была произведена из-за рубежа

DDoS-атака на сайт Минобороны России была произведена из-за рубежа, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

«По имеющимся к настоящему времени подтвержденным данным, источник атаки на сайт Минобороны России в интернете находится вне пределов Российской Федерации», — заявили в министерстве. Отмечается, что работоспособность программно-технической инфраструктуры сайта не нарушена.

DDoS-атака была произведена утром 16 июля около 10:00 мск. Из-за этого ресурс перестал работать. По состоянию на 12:40 сайт загружается.