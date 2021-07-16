Популярная певица рассказала о проблемах со здоровьем телеведущего Корчевникова

Популярная советская и российская певица Алиса Мон заявила, что заметила у телеведущего и генерального директора канала «Спас» Бориса Корчевникова проблемы со здоровьем. О недуге телеведущего она рассказала «Собеседнику».

Исполнительница, побывавшая на шоу Корчевникова «Судьба человека», посчитала, что ведущий страдает от серьезных проблем со слухом. «На него работает целая команда. Когда он задает вопрос, то сначала читает его по титрам — вопросы идут на четырех мониторах. Представляете, как это сложно? Там подключены все службы», — рассказала Мон.

Певица добавила, что получила удовольствие от участия в передаче. По ее словам, съемки прошли сердечно и с теплотой.

Летом прошлого года появилась информация, что у Корчевникова из-за последствий хирургического вмешательства возникли проблемы со здоровьем. В частности, утверждалось, что он стал плохо слышать, поэтому читал ответы гостей по губам. Его коллеги заверили, что это не так. Концертный директор Табриз Шахиди заявил, что у ведущего нет никаких осложнений и что чувствует он себя хорошо.

В 2015-м Корчевников в передаче «Прямой эфир» рассказал, что перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга, затронувшей слуховой нерв.