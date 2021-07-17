Умер рэпер Biz Markie

Умер американский рэпер Biz Markie. Об этом сообщает TMZ.

Марселю Тео Холлу (настоящее имя исполнителя — прим. «Ленты.ру») было 56 лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные сахарным диабетом.

Biz Markie обрел известность в 1989 году благодаря синглу Just a Friend, проданному тиражом более миллиона копий и ставшему платиновым. Тот сингл занял девятое место в чарте U.S. Billboard Hot 100.

13 июля стало известно, что американский рэпер KTS Dre получил как минимум 64 пули и умер. 31-летнего музыканта, чье настоящее имя — Лондре Сильвестр, застрелили в Чикаго. Его доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти артиста. Незадолго до этого он вышел из тюрьмы округа Кук.