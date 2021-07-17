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Ребенка госпитализировали после нападения львицы в российском городе

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Львица напала на 13-летнего ребенка на базе отдыха в Краснодарском крае

Львица напала на 13-летнего ребенка на базе отдыха, которая находится в Успенском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону, передает ТАСС.

Уточняется, что ребенок хотел сделать фотографию с животным, после чего львица на него напала. Пострадавший госпитализирован в хирургическое отделение с ранами предплечья. Угрозы жизни и здоровью подростка нет, рассказали в ведомстве.

Правоохранители проводят процессуальную проверку, в ходе которой дадут правовую оценку произошедшему.

Ранее в Салаватском районе Республики Башкортостан сова напала на ребенка и лишила его глаза. Известно, что пострадавший играл со сверстниками на речке. По дороге домой он увидел в траве совенка и подобрал его. Это заметила мать птенца и, посчитав мальчика угрозой для своего потомства, напала на него.

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