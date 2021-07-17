Юрист оценила последствия отказа России от требования ЕСПЧ по однополым бракам

Специалист по международному праву Мария Ярмуш оценила последствия отказа России от требования Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о признании однополых браков. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам юриста, многие страны не исполняют решения ЕСПЧ и даже не выплачивают компенсации. Она подчеркнула, что это сложившаяся практика. Какие-либо санкции против России маловероятны, однако для России возможны некоторые репутационные издержки, отметила эксперт. Тем не менее Ярмуш подчеркнула, что каждое суверенное государство может устанавливать свои нормы по вопросам брака и семьи. «Наше внутреннее законодательство — это наш суверенитет», — резюмировала она.

Эксперт также рассказала о том, что еще в «нулевых» ЕСПЧ отклонил жалобу двух граждан Франции, которые также желали зарегистрировать однополый брак. Тогда в Европейском суде по правам человека посчитали, что государство может отказать в регистрации брака, если это противоречит внутреннему законодательству, добавила она.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что Совет Госдумы принял решение не исполнять требование ЕСПЧ о признании однополых браков. «Все члены Совета Государственной Думы, а они представляют разные политические фракции, единогласны в своей оценке решения ЕСПЧ. Это навязывание чуждых нам "ценностей". Мы не будем исполнять решение, противоречащее Конституции», — заявил Володин.

13 июля ЕСПЧ потребовал от России ввести юридическую процедуру признания однополых семейных отношений. В постановлении суда говорится, что не обязательно считать союз однополых пар браком, но необходимо уравнять их в правах с разнополыми парами.

