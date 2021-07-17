Россия
 
Последние новости
Стало известно о состоянии пострадавших при жесткой посадке А-28 в тайге
В Минздраве США заявили о «пандемии непривитых»
В России оценили новость об обнаружении «суперантитела» против коронавируса
Дело сбитого в Донбассе «Боинга» назвали элементом антироссийской игры
В США поиронизировали над покупкой Польшей танков M1 Abrams
Церковь в честь Марадоны открылась в Мексике
Мужчина избил аллигатора и попытался забросить его на крышу здания
Доказательства США по делу сбитого в Донбассе «Боинга» назвали блефом
Вирусолог оценил способность коронавируса встраиваться в геном
Новости партнеров
Прослушать новость

Юрист оценила последствия отказа России от требования ЕСПЧ по однополым бракам

Перейти в «Мою Ленту»
Здание ЕСПЧ
Здание ЕСПЧ
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Юрист оценила последствия отказа России от требования ЕСПЧ о признании однополых браков

Специалист по международному праву Мария Ярмуш оценила последствия отказа России от требования Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о признании однополых браков. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам юриста, многие страны не исполняют решения ЕСПЧ и даже не выплачивают компенсации. Она подчеркнула, что это сложившаяся практика. Какие-либо санкции против России маловероятны, однако для России возможны некоторые репутационные издержки, отметила эксперт. Тем не менее Ярмуш подчеркнула, что каждое суверенное государство может устанавливать свои нормы по вопросам брака и семьи. «Наше внутреннее законодательство — это наш суверенитет», — резюмировала она.

Эксперт также рассказала о том, что еще в «нулевых» ЕСПЧ отклонил жалобу двух граждан Франции, которые также желали зарегистрировать однополый брак. Тогда в Европейском суде по правам человека посчитали, что государство может отказать в регистрации брака, если это противоречит внутреннему законодательству, добавила она.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что Совет Госдумы принял решение не исполнять требование ЕСПЧ о признании однополых браков. «Все члены Совета Государственной Думы, а они представляют разные политические фракции, единогласны в своей оценке решения ЕСПЧ. Это навязывание чуждых нам "ценностей". Мы не будем исполнять решение, противоречащее Конституции», — заявил Володин.

13 июля ЕСПЧ потребовал от России ввести юридическую процедуру признания однополых семейных отношений. В постановлении суда говорится, что не обязательно считать союз однополых пар браком, но необходимо уравнять их в правах с разнополыми парами.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России назвали аморальным требование ЕСПЧ по однополым бракам
В Госдуме отказались исполнять требование ЕСПЧ о признании однополых браков
Захарова ответила ЕСПЧ на требование разрешить однополые браки в России