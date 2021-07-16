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В Госдуме отказались исполнять требование ЕСПЧ о признании однополых браков

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Володин заявил, что Совет Госдумы решил не исполнять требование ЕСПЧ об однополых браках

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что Совет Госдумы принял решение не исполнять требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о признании однополых браков. Его слова передает ТАСС.

«Все члены Совета Государственной Думы, а они представляют разные политические фракции, единогласны в своей оценке решения ЕСПЧ. Это навязывание чуждых нам "ценностей". Мы не будем исполнять решение, противоречащее Конституции», — заявил Володин.

По словам спикера, парламентарии руководствуются интересами россиян и «категорически не приемлют бесцеремонного вмешательства во внутренние дела нашей страны». Он отметил, что позиция суда является циничным вызовом морали и историческим традициям страны.

Ранее в Совфеде ответили на требование ЕСПЧ признать однополые браки. Сенатор Андрей Клишас подчеркнул, что Россия не обязана выполнять данное требование, и это ее право зафиксировано в Конституции.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил, что в России признание однополых браков невозможно, так как это противоречит Конституции. «По нашей Конституции — нельзя!» — сказал он.

13 июля ЕСПЧ потребовал от России ввести юридическую процедуру признания однополых семейных отношений. В постановлении суда говорится, что не обязательно считать союз однополых пар браком, но необходимо уравнять их в правах с разнополыми парами.

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