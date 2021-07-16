В Госдуме отказались исполнять требование ЕСПЧ о признании однополых браков

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что Совет Госдумы принял решение не исполнять требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о признании однополых браков. Его слова передает ТАСС.
«Все члены Совета Государственной Думы, а они представляют разные политические фракции, единогласны в своей оценке решения ЕСПЧ. Это навязывание чуждых нам "ценностей". Мы не будем исполнять решение, противоречащее Конституции», — заявил Володин.
По словам спикера, парламентарии руководствуются интересами россиян и «категорически не приемлют бесцеремонного вмешательства во внутренние дела нашей страны». Он отметил, что позиция суда является циничным вызовом морали и историческим традициям страны.
Ранее в Совфеде ответили на требование ЕСПЧ признать однополые браки. Сенатор Андрей Клишас подчеркнул, что Россия не обязана выполнять данное требование, и это ее право зафиксировано в Конституции.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил, что в России признание однополых браков невозможно, так как это противоречит Конституции. «По нашей Конституции — нельзя!» — сказал он.
13 июля ЕСПЧ потребовал от России ввести юридическую процедуру признания однополых семейных отношений. В постановлении суда говорится, что не обязательно считать союз однополых пар браком, но необходимо уравнять их в правах с разнополыми парами.