В России кот несколько раз вызвал группу быстрого реагирования в магазин

Кот несколько раз вызвал группу быстрого реагирования в магазин под Новосибирском

В городе Искитим Новосибирской области кот несколько раз вызвал в местный магазин группу быстрого реагирования. Об этом агентство безопасности «Гвардия» сообщило на своей странице во «ВКонтакте».

По данным агентства, на протяжении нескольких ночей в магазине срабатывала охранная сигнализация, еще один раз была активирована химическая ловушка со слезоточивым веществом. При этом никаких следов проникновения в помещение не было обнаружено.

Представители магазина требовали немедленно разобраться в ситуации, так как им каждую ночь приходилось приезжать в магазин для совместного с гвардейцами осмотра. Оперативные дежурные не могли в свою очередь не реагировать на вызовы, так как определить, ложная ли тревога, нельзя без осмотра объекта.

В «Гвардии» создали специальную рабочую группу, в которую вошли главный инженер и директор агентства. Инженер утверждал, что технические средства исправны, проверки оборудования это подтвердили.

Проверка камер видеонаблюдения показала, что ночью в магазин заходит «серенький пушистый котик».

«Проходя мимо кассы, он вздрогнул, вероятно от звука активировавшейся химловушки, но все же не остановился, а важно и невозмутимо продолжил свой путь. Виновник был опознан сотрудниками магазина. Им оказался кот Чешир — завсегдатай кальянной, расположенной по соседству», — говорится в публикации.

На данный момент решается вопрос, каким образом предотвратить появление кота в магазине, проводится анализ его инженерных уязвимостей.