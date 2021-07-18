В ДНР оценили слова Саакашвили о планах США по штурму Донецка

Власти ДНР оценили слова Михаила Саакашвили о планах США по штурму Донецка в 2014 году

Замначальника Управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин оценил слова бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о разработке американскими военными плана по штурму Донецка. Его цитирует издание «Комсомольская правда».

Речь идет о заявлении Саакашвили, которое он сделал в интервью телеканалу «Украина-24» 17 июля. По словам политика, в 2014 году бывший глава ЦРУ и экс-глава Центрального командования США Дэвид Петреус убеждал украинских военных перейти к штурму города и разработал для этого соответствующий план.

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«Я не слышал о планах, которые могли быть похожи на то, о чем говорит Саакашвили», — сказал Басурин, но подчеркнул, что теоретически это могло произойти. Он также допустил, что план мог бы увенчаться успехом из-за слабости ДНР и ее вооруженных сил.

«Это была самооборона, кто чем вооружен был (...). В принципе, на тот момент у них шансы какие-то были. Почему они этого не сделали, я не знаю», — отметил военный и предположил, что украинское руководство отказалось от таких планов из-за чрезмерной уверенности в собственных силах и «страха крови».

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили вооружение и бронетехнику в жилых районах Донбасса у линии разграничения. Речь идет о населенных пунктах Криничное и Роты, которые находятся под контролем Киева. Наблюдатели самопровозглашенных республик назвали эту передислокацию нарушением Минских соглашений.