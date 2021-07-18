Москвичам пообещали ливень с грозой и градом

На Москву обрушится ливень с грозой и градом в понедельник

В Москве в понедельник, 19 июля, ожидаются ливни, гроза и град, которые освежат воздух. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

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Температура в пределах 20-25 градусов сохранится на протяжении всей недели. По словам синоптика, затяжная жара с температурой выше 30 градусов, длившаяся 11 дней, заканчивается. В понедельник, 19 июля, во второй половине дня в регион придет холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном.

«В небе вырастут "башенки" грозовых облаков, сопровождаемых молниевыми разрядами, интенсивными залповыми ливнями, мозаичным градом диаметром до 1-3 сантиметров и шквалистым усилением ветра западных румбов в мгновенных порывах, достигающих 15-20 метров в секунду», — заявил специалист.

При этом в первой половине дня воздух прогреется до 28-30 градусов, однако затем температура опустится до 25-27 градусов. Ко вторнику северный ветер принесет более свежий воздух, но понижение температуры не остановится. В среду и четверг Москву ожидает 21-26 градусов днем. Выходные будут погожие и комфортные, заключил Тишковец.