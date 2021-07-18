Прокуратура потребовала ужесточить обвинение сбившей троих детей россиянке

Прокуратура Москвы потребовала ужесточить обвинение россиянке, которая сбила на автомобиле троих детей на

улице Авиаторов в столице. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.

«Прокуратура потребовала от органов полиции незамедлительно предъявить женщине обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")», — заявила Нефедова.

По ее словам, надзорное ведомство также ходатайствует о замене девушке меры пресечения и предлагает отправить ее под арест.

Ранее виновнице аварии было предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека») — по ней россиянке грозило до пяти лет лишения свободы. Суд отправил ее под домашний арест. После этого депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в прокуратуру с намерением добиться изменения меры пресечения для россиянки.

16 июля 18-летняя россиянка на Mazda сбила троих детей, переходивших дорогу с двумя взрослыми, на нерегулируемом пешеходном переходе. У пятилетнего ребенка диагностировали перелом основания черепа, он впал в кому и позднее умер в больнице. Трехлетний ребенок получил перелом голени, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, он также скончался позднее. У девятимесячного ребенка также диагностировано сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.