Названа польза от смайликов в онлайн-общении

Американская компания Adobe рассказала, как эмодзи, используемые в переписке, влияют на общение. В материале, опубликованном в ее блоге, дизайнер компании Пол Д. Хант (Paul D. Hunt) назвал пользу смайликов и объяснил, как они могут воздействовать на участников диалога.

По словам специалиста, смайлики позволяют наладить более глубокий контакт между собеседниками. «Я считаю, что мы реагируем на образы более эмоционально, и поэтому они могут помочь передать тон голоса, жесты и реакции», — объяснил Хант.

Он также подчеркнул, что смайлики добавляют положительные эмоции в «серое» онлайн-общение. При этом, по данным исследования, проведенного компанией, более половины опрошенных чувствуют себя комфортнее, когда переписываются и используют смайлики, а не разговаривают по телефону или лично. Примерно столько же респондентов отметили, что использование эмодзи позитивно сказалось на их ментальном здоровье.

Хант отметил, что эмодзи также помогают знакомиться онлайн и облегчают преодоление языкового барьера — с последним утверждением согласились 89 процентов участников опроса.

Эксперт добавил, что смайлики также важны в рабочих переписках. 71 процент респондентов подтвердил, что эмодзи, используемые в деловом общении, улучшают отношения с коллегами и атмосферу в коллективе.

Исследование было проведено в рамках Всемирного дня эмодзи, который празднуется 15 июля. Компания опросила семь тысяч человек из США, Великобритании, Германии, Франции, Японии, Австралии и Южной Кореи.