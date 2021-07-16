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Захарова оценила эмодзи беременного мужчины в Twitter

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Фото: Globallookpress.com
Мария Захарова раскритиковала Twitter за решение выпустить эмодзи беременного мужчины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о «глобальной подмене понятий» и необходимости отстаивать традиционные ценности, чтобы «избежать направления их в разрушительное для планеты русло». Так Захарова прокомментировала анонс выпуска нового эмодзи в Twitter — беременного мужчины. Об этом дипломат заявила в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, Twitter пытается приучить аудиторию к «новой нормальности», в которой мать идентифицирует себя как мужчина.

В самом пресс-релизе Twitter, как отмечает Захарова, говорится, что персонаж был включен в арсенал смайликов, чтобы «признать, что беременность возможна для некоторых трансгендерных мужчин и небинарных людей».

Ранее социальная сеть Twitter решила опробовать на пользователях новые экспериментальные варианты реакции на публикации, чтобы снизить токсичное поведение юзеров и уменьшить общий негатив в комментариях.

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