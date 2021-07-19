Полмиллиона китайцев потребовали от ВОЗ расследовать утечку из лаборатории в США

Более полумиллиона китайцев подписали онлайн открытое письмо во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ): они потребовали расследовать ситуацию в американской биолаборатории на базе Форт Детрик, чтобы «предотвратить будущие эпидемии». Об этом пишет газета Global Times.

В письме утверждается, что в лаборатории произошла утечка в 2019 году, незадолго до коронавирусной пандемии, однако американские власти не разглашают данные об этом. Там же говорится, что с этой военной базы неоднократно пропадали опасные образцы.

17 июля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация планирует проверить китайские лаборатории, около которых были первые случаи заражения COVID-19. Гебрейесус также отметил, что расследование происхождения коронавируса должно быть научной работой, свободной от политики. Официально такой точки зрения придерживается и Китай.

Ранее глава ВОЗ оценил теорию об утечке коронавируса из лаборатории. Он отметил, что не исключает версии лабораторного происхождения SARS-CoV-2. При этом, по словам Гебрейесуса, со стороны Китая не было необходимой «прозрачности и сотрудничества» при начальном этапе расследования. «Были трудности с обменом данными, особенно необработанными», — заключил он.