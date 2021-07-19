Стало известно о попытке замаскировать бунт в СИЗО «Кресты» под просмотр футбола

Бунт в СИЗО «Кресты» пытались замаскировать под шумный просмотр заключенными финала Чемпионата Европы по футболу. Об этом стало известно Znak.

Как сообщает издание со ссылкой на членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), вечером 11 июля арестанты вынули в камере часть окна, поскольку в помещении было душно из-за жары. Сотрудница изолятора потребовала вернуть окно на место, однако ее просьбу проигнорировали. Ночью к заключенным пришли с обыском, во время которого зэков избили.

После этого заключенные устроили бунт — стучали по решеткам и кидали из окон горящую бумагу. На крики и шум, раздававшиеся из изолятора, жаловались жители Колпинского района Санкт-Петербурга. Происходящее они сняли на видео.

После появления записей в сети УФСИН России по Петербургу и Ленобласти объяснила инцидент тем, что заключенные выражали эмоции при просмотре футбольного матча. Версию поддержали СМИ.

Однако проверка членов ОНК подтвердила, что в спецблоке СИЗО находились двое заключенных с телесными повреждениями: ссадинами на лице и руках и гематомами. Отмечается, что правозащитники направят заявление в прокуратуру.

